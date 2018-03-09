Игрока "Динамо" номинировали на звание лучшего футболиста недели в ЛЕ

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 31539 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 46700 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 50965 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 100357 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 90185 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103407 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110412 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116958 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122384 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133759 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Игрока "Динамо" номинировали на звание лучшего футболиста недели в ЛЕ

Игрока "Динамо" номинировали на звание лучшего футболиста недели в ЛЕ

Киев  •  УНН

 • 13980 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. На сайте УЕФА началась процедура голосования за одного из четырех кандидатов на звание лучшего футболиста недели по итогам первых матчей 1/8 финала Лиги Европы, сообщает УНН со ссылкой на сайт Ассоциации.

Один из героев киевского “Динамо” в добытой гостевой ничьей с римским “Лацио” — полузащитник Виктор Цыганков, попал в число кандидатов на престижное звание.

Конкуренцию в борьбе за эту награду украинцу составят: Генрих Мхитарян (“Арсенал”), Марсело Филе (“Лион”) и Валон Бериша (“Ред Булл Зальцбург”).

Отметим, что Цыганков забил гол пяткой в ​​ворота “Лацио”, а также отдал голевую передачу на Жуниора Мораеса.

Примечательно, что в 28 проведенных поединках сезона 2017/18 годов Цыганков забил 12 мячей и отдал 10 ассистов.

Напомним, что встреча с “бьянкочелести” в Риме завершилась со счетом 2:2.

Украинские Национальные Новости

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