Игрока "Динамо" номинировали на звание лучшего футболиста недели в ЛЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. На сайте УЕФА началась процедура голосования за одного из четырех кандидатов на звание лучшего футболиста недели по итогам первых матчей 1/8 финала Лиги Европы, сообщает УНН со ссылкой на сайт Ассоциации.
Один из героев киевского “Динамо” в добытой гостевой ничьей с римским “Лацио” — полузащитник Виктор Цыганков, попал в число кандидатов на престижное звание.
Конкуренцию в борьбе за эту награду украинцу составят: Генрих Мхитарян (“Арсенал”), Марсело Филе (“Лион”) и Валон Бериша (“Ред Булл Зальцбург”).
Отметим, что Цыганков забил гол пяткой в ворота “Лацио”, а также отдал голевую передачу на Жуниора Мораеса.
Примечательно, что в 28 проведенных поединках сезона 2017/18 годов Цыганков забил 12 мячей и отдал 10 ассистов.
Напомним, что встреча с “бьянкочелести” в Риме завершилась со счетом 2:2.