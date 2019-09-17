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Гравця “Десни” визнано найкращим футболістом туру УПЛ

Гравця “Десни” визнано найкращим футболістом туру УПЛ

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 вересня. УНН. Українська Прем’єр-Ліга оголосила ім’я найкращого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах сьомого туру УПЛ, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.

За підсумком голосування перемогу здобув півзахисник “Десни” Владислав Калітвінцев, який у матчі з “Динамо” забив м’яч і віддав результативний пас. Він на два бали випередив півзахисника “Шахтаря” Тайсона.

Склад експертної ради, яка обирала найкращого гравця туру виглядає наступним чином: Олег Венглинський, Артур Валерко, Геннадій Орбу, Леонід Буряк, Віктор Грачов, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Ігор Яворський.

Додамо, в активі Калітвінцева 7 проведених поєдинків, 2 голи і один асист.

Нагадаємо, що “Десна” у крайньому матчі перемогла “Динамо” 2:1.

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