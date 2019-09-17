Игрок "Десны" признан лучшим футболистом тура УПЛ

По итогам голосования победу одержал полузащитник “Десны” Владислав Калитвинцев, который в матче с “Динамо” забил мяч и отдал результативный пас. Он на два балла опередил полузащитника “Шахтера” Тайсона.

Состав экспертного совета, который избирал лучшего игрока тура выглядит следующим образом: Олег Венглинский, Артур Валерко, Геннадий Орбу, Леонид Буряк, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский.

Добавим, в активе Калитвинцева 7 проведенных поединков, 2 гола и один ассист.

Напомним, что “Десна” в крайнем матче победила “Динамо” 2:1.