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Гравці та клуб "Барселона" статистично перевершили "Реал" в "Ель Класіко"

Київ • УНН

 • 19300 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Стали відомими деякі статистичні дані щодо однієї із головних подій у футбольному світі — іспанського “Ель Класіко” (“Реал” — “Барселона”). Про це УНН повідомили в прес-службі InStatsport.

Гравці та клуб "Барселона" статистично перевершили "Реал" в "Ель Класіко"

Форвард “Барселони” Ліонель Мессі став найкращим гравцем зустрічі з “Реалом” за версією сайту. Його індекс становить 422. Аналогічний показник Кріштіану Роналду склав 302 бали.

Якщо розглядати середній InStat Index в поточному сезоні чемпіонату Іспанії, то Мессі з великим відривом лідирує в рейтингу кращих футболістів. В середньому за матч він набирає 459 балів. У Роналду середній індекс значно нижче (324), і це 17-е місце в рейтингу кращих футболістів Приклади.

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За даними InStat, Мессі в матчі проти “Реала” віддав 8 точних гострих передач. Для порівняння, стільки ж здійснили всі гравці “Реала” разом узяті. У поточному сезоні Мессі віддає 5,5 точних гострих пасу в середньому за 90 хвилин, і це найкращий результат не тільки в Іспанії, але і серед всіх гравців Топ-5 європейських чемпіонатів.

Примітно, що “Барселона” значно перевершила “галактікос” в ефективності ведення боротьби. За даними InStat, всього в матчі було зафіксовано 111 єдиноборств, 63 з яких виграли каталонці (57 відсотків). Цей матч став найгіршим для “Реала” в поточному сезоні по ефективності ведення боротьби (всього 43 відсотки виграних).

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Варто відзначити, що “Реал” навіть після цього матчу залишився кращою командою чемпіонату Іспанії за відсотком виграних єдиноборств (в середньому 55,2). “Барселона” займає друге місце за цим показником — 53,4.

Зауважимо, що за даними InStat, захисник “синьо-гранатових” Роберто в матчі проти “Реала” став лідером за кількістю успішних обводок (7). Другим за цим показником став Мессі (6), третім — Іван Ракітіч (5). З гравців “Реала” більше всіх на рахунку Луки Модріча (4).

Додамо також, після 17 турів команда Енріке займає 1 місце і має 45 очок. Мадридський колектив відстає вже на 14 пунктів, але має 1 гру в запасі.

Як раніше повідомляло УНН, у центральному матчі 17-го туру Іспанської Ла Ліги каталонська “Барселона” перемогла мадридський “Реал” на “Сантьяго Бернабеу”. 

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