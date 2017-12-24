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Игроки и клуб "Барселона" статистически превзошли "Реал" в "Эль Классико"

Киев • УНН

 • 19300 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Стали известны некоторые статистические данные по одной из главных событий в футбольном мире — испанского “Эль Классико” ( “Реал” — “Барселона”). Об этом сообщили УНН в пресс-службе InStatsport.

Игроки и клуб "Барселона" статистически превзошли "Реал" в "Эль Классико"

Форвард “Барселоны” Лионель Месси стал лучшим игроком встречи с “Реалом” по версии сайта. Его индекс составляет 422. Аналогичный показатель Криштиану Роналду составил 302 балла.

Если рассматривать средний InStat Index в текущем сезоне чемпионата Испании, то Месси с большим отрывом лидирует в рейтинге лучших футболистов. В среднем за матч он набирает 459 баллов. У Роналду средний индекс значительно ниже (324), и это семнадцатый место в рейтинге лучших футболистов Примеры.

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По данным InStat, Месси в матче против “Реала” отдал 8 точных острых передач. Для сравнения, столько же осуществили все игроки “Реала” вместе взятые. В текущем сезоне Месси отдает 5,5 точных острых паса в среднем за 90 минут, и это лучший результат не только в Испании, но и среди всех игроков Топ-5 европейских чемпионатов.

Примечательно, что “Барселона” значительно превзошла “галактикос” в эффективности ведения борьбы. По данным InStat, всего в матче было зафиксировано 111 единоборств, 63 из которых выиграли каталонцы (57 процентов). Этот матч стал худшим для “Реала” в текущем сезоне по эффективности ведения борьбы (всего 43 процента выигранных).

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Стоит отметить, что “Реал” даже после этого матча остался лучшей командой чемпионата Испании по проценту выигранных единоборств (в среднем 55,2). “Барселона” занимает второе место по этому показателю — 53,4.

Заметим, что по данным InStat, защитник “сине-гранатовых” Роберто в матче против “Реала” стал лидером по количеству успешных обводок (7). Вторым по этому показателю стал Месси (6), третьим — Иван Ракитич (5). Из игроков “Реала” больше всех на счету Луки Модрича (4).

Добавим также, после 17 туров команда Энрике занимает 1 место и имеет 45 очков. Мадридский коллектив отстает уже на 14 пунктов, но имеет 1 игру в запасе.

Как ранее сообщало УНН, в центральном матче 17-го тура испанской Ла Лиги каталонская “Барселона” победила мадридский “Реал” на “Сантьяго Бернабеу”.

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