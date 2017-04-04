Гравці НХЛ не візьмуть участь в Олімпійських іграх-2018

"Раніше ми давали зрозуміти, що незважаючи на те, що переважна більшість клубів виступала проти паузи в календарі в сезоні 2017-18 для участі гравців НХЛ в Олімпійських іграх, ми були відкриті до пропозицій всіх сторін, що мають до цього відношення (в тому числі МОК , ІІХФ, НХЛПА і т.д.), а рада директорів була готовою переглянути свої погляди на проблему. Минуло багато місяців, а справжнього діалогу так і не сталося. Профспілка гравців офіційно підтвердила, що не зацікавлена в проведенні будь-яких переговорів, які зроблять участь в Олімпіаді більш привабливою для клубів. В результаті, а також з метою припинити всі спекуляції на цю тему, ми підтверджуємо, що в календарі сезону 2017-18 не буде перерви на зимові Олімпійські ігри. на цьому питання офіційно закрите", - йдеться в заяві Ліги.

Примітно, що НХЛ влаштувала голосування серед вболівальників в Канаді і США з метою визначити, чи хочуть вони, щоб Ліга зробила перерву в лютому і відпустила гравців на Олімпійські ігри. У США 73 відсотки респондентів відповіли негативно, в Канаді - 53 відсотки відповіли негативно.

Варто відзначити, що раніше МОК оплачував участь гравців НХЛ в Олімпійських іграх, в тому числі переїзд, страховки і проживання хокеїстів, і їх гостей.

Довідка: НХЛ брала участь у всіх Олімпійських іграх, починаючи з 1998 року. За цей час на Олімпіадах зіграли 706 осіб, тобто в середньому 141 за сезон.

Як повідомляв УНН, "Вашингтон" переміг "Коламбус" у матчі лідерів НХЛ.