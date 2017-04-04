Игроки НХЛ не примут участие в Олимпийских играх-2018

"Раньше мы давали понять, что несмотря на то, что подавляющее большинство клубов выступала против паузы в календаре в сезоне 2017-18 для участия игроков НХЛ в Олимпийских играх, мы были открыты для предложений всех сторон, имеющих к этому отношение (в том числе МОК, ИИХФ, НХЛПА и т.д.), а совет директоров была готова пересмотреть свои взгляды на проблему. Прошло много месяцев, а настоящего диалога так и не произошло. Профсоюз игроков официально подтвердила, что не заинтересована в проведении любых переговоров, которые сделают участие в Олимпиаде более привлекательной для клубов. В результате, а также с целью прекратить все спекуляции на эту тему, мы подтверждаем, что в календаре сезона 2017-18 НЕ БУДЕТ перерыва на зимние Олимпийские игры. на этом вопрос официально закрыт ", - говорится в заявлении Лиги.

Примечательно, что НХЛ устроила голосования среди болельщиков в Канаде и США с целью определить, хотят ли они, чтобы Лига сделала перерыв в феврале и отпустила игроков на Олимпийские игры. В США 73 процента респондентов ответили отрицательно, в Канаде - 53 процента ответили отрицательно.

Стоит отметить, что ранее МОК оплачивал участие игроков НХЛ в Олимпийских играх, в том числе переезд, страховки и проживание хоккеистов, и их гостей.

Справка: НХЛ участвовала во всех Олимпийских играх, начиная с 1998 года. За это время на Олимпиадах сыграли 706 человек, то есть в среднем 141 за сезон.

Как сообщал УНН, "Вашингтон" победил "Коламбус" в матче лидеров НХЛ .