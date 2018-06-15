Гравці НБА пропустять черговий виступ за збірну України

“Мені подобається настрій, подобається ставлення гравців. На нас чекають важкі ігри і, впевнений, у суперників будуть інші команди в порівнянні з тими, проти яких ми грали в першому колі — будуть колосальні зміни у складах. Упевнений, що і турки, і латиші зберуть найсильніші склади на ці протистояння”, — розпочав Мурзін.

Про баскетболістів, які ще приєднаються до підготовки збірної перед важливими відбірковими іграми: “радий, що на сьогоднішній день весь склад збірної братиме участь в майбутніх поєдинках. Будуть усі основні гравці — Джетер, Гладир, Липовий, Кравцов, Пустовий. Мене радує і тішить те, що ми, напевно, раніше за всіх почали підготовку до чемпіонату. У багатьох гравців рано закінчився сезон, у деяких він ще триває. Будемо чекати на них, будемо готуватися і, думаю, у нас все вийде. Липовий приїхав і вже знаходиться в Україні. Він відновлюється після важкого затяжного чемпіонату. Гладир приїде в розташування збірної 25 червня, а Джетер під’їде на турнір в Ізраїль. Усі інші знаходяться в тренувальному таборі”.

За словами наставника, він не зрозумів позицію деяких баскетболістів, які виступали у нинішньому сезоні в чемпіонаті НБА.

“В ідеалі усі новачки мали бути присутніми на зборі, але, на жаль, є причини їх відсутності — об’єктивні і суб’єктивні, зокрема це драфт НБА, на який дуже серйозні ставки. Не зовсім розумію позицію Леня і Боломбоя. Але, сподіваюся, що коли-небудь ми зможемо сісти і сказати: “Сьогодні у нас найсильніший склад”, — додав Мурзін.

Варто зазначити, що центровий Олексій Лень виступав останні 5-ть сезонів за “Фінікс Санс”, а Джоель Боломбой відіграв сезон 2017/18 років за “Мілуокі Бакс” та її фарм-клуб в Лізі розвитку НБА, взявши участь у Матчі усіх зірок Ліги розвитку НБА.

Додамо, що в рамках підготовки до кваліфікації ЧС-2019українці зіграють спаринги з Чехією (16 червня) і двічі з Ізраїлем (20-24 червня).