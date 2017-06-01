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Гравець "Зорі" Г.Ярмаш завершив кар'єру футболіста

Київ • УНН

 • 10089 перегляди

КИЇВ. 1 червня. УНН. Захисник луганської “Зорі” Григорій Ярмаш завершив свою професійну кар’єру гравця. Про це інформує сайт луганського клубу, передає УНН.

Гравець "Зорі" Г.Ярмаш завершив кар'єру футболіста

Фінальним матчем в ігровій кар’єрі оборонця став поєдинок 32-го туру в якому луганська “Зоря” зустрілася з донецьким “Олімпіком” і перемогла донеччан 2:0. Г.Ярмаш з’явився на полі на 61 хвилині, змінивши Дж.Ліпартію.

“Григорій добре відомий уболівальникам, як непримиренний боєць, грамотний лідер, той чоловік, який віддавав себе на полі до кінця заради луганської “Зорі”, — йдеться у повідомленні ФК “Зоря”.

Повідомляється, що Г.Ярмаш пов’яже своє життя з футболом, в майбутньому пробуючи себе в ролі тренера.

Зауважимо, що футболіст прийшов у “Зорю” в кінці листопада 2010-го року і провів за команду практично сім років, ставши у крайньому сезоні володарем бронзової медалі УПЛ.

Також відзначимо, всього в українській Прем’єр-лізі на рахунку гравця 226 зіграних матчів. За “Зорю” він провів 85 поєдинків в чемпіонаті, 10 в Кубку України і 2 матчі в Лізі Європи.

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