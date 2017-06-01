Игрок "Зари" Г.Ярмаш завершил карьеру футболиста
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Защитник луганской “Зари” Григорий Ярмаш завершил свою профессиональную карьеру игрока. Об этом информирует сайт Луганского клуба, передает УНН.
Финальным матчем в игровой карьере защитника стал поединок 32-го тура в котором луганская “Заря” встретилась с донецким “Олимпиком” и победила дончан 2: 0. Г.Ярмаш появился на поле на 61 минуте, сменив Дж.Липартию.
“Григорий хорошо известен болельщикам, как непримиримый боец, грамотный лидер, тот человек, который отдавал себя на поле до конца ради луганской “Зари”, — говорится в сообщении ФК “Заря”.
Сообщается, что Г.Ярмаш свяжет свою жизнь с футболом, в будущем пробуя себя в роли тренера.
Заметим, что футболист пришел в “Зарю” в конце ноября 2010 года и провел за команду практически семь лет, став в крайнем сезоне обладателем бронзовой медали УПЛ.
Также отметим, всего в украинской Премьер-лиге на счету игрока 226 сыгранных матчей. За “Зарю” он провел 85 поединков в чемпионате, 10 в Кубке Украины и 2 матча в Лиге Европы.