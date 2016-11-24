Гравець з Запоріжжя виграв 1 млн грн у лотерею “Лото-Забава”
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. У тиражі №902 від 20 листопада, який відзначився зривом джек-поту, виграно також один з головних грошових призів лотереї “Лото-Забава” розміром в 1 млн грн. Про це повідомив оператор державних лотерей “М.С.Л.”, передає УНН.
“Власник щасливого білета № 0309538 з міста Запоріжжя виграв 1 000 000 гривень! Відомо, що лотерейний білет придбали на фірмовому столі “М.С.Л.” у ТЦ Бородинський на вул. Бородинська, 7.
Оператор державних лотерей “М.С.Л.” вітає переможця з виграшем та з нетерпінням чекає у найближчому представництві для оформлення призу. Окрім того, переможця також очікує й святкова програма “Два дні з життя мільйонера”, яку пропонують усім учасникам “Клубу мільйонерів „М.С.Л.“”, — зазначив оператор державних лотерей.
Нагадаємо, під час останнього розіграшу 20 листопада “Лото-Забава” розіграла між гравцями понад 4,2 млн грн, а також автомобіль.
Як раніше повідомляв УНН, “Лото-Забаву” визнано українським лотерейном рекордсменом. Саме завдяки цій лотереї в Україні з’явилося найбільше лотерейних мільйонерів. За останніми даними, з початку року мільйонерами “Лото-Забави” стали 18 гравців, а з моменту започаткування — 257.