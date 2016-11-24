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Игрок из Запорожья выиграл 1 млн грн в лотерею "Лото-Забава"

Киев • УНН

 • 11010 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. В тираже №902 от 20 ноября, который отличился срывом джек-пота, выигран также один из главных денежных призов лотереи "Лото-Забава" размером в 1 млн грн. Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.

Игрок из Запорожья выиграл 1 млн грн в лотерею "Лото-Забава"

"Владелец счастливого билета № 0309538 из города Запорожье выиграл 1 000 000 гривен! Известно, что лотерейный билет приобрели на фирменном столе "М.С.Л." в ТЦ Бородинский на ул. Бородинская, 7.

Оператор государственных лотерей "М.С.Л." поздравляет победителя с выигрышем и с нетерпением ждет в ближайшем представительстве для оформления приза. Кроме того, победителя также ожидает и праздничная программа "Два дня из жизни миллионера", которую предлагают всем участникам "Клуба миллионеров "М.С.Л."", - отметил оператор государственных лотерей.

Напомним, во время последнего розыгрыша 20 ноября "Лото-Забава" разыграла между игроками более 4,2 млн грн, а также автомобиль.

Как ранее сообщал УНН, "Лото-Забава" признана украинским лотерейным рекордсменом. Именно благодаря этой лотерее в Украине появилось больше всего лотерейных миллионеров. По последним данным, с начала года миллионерами "Лото-Забавы" стали 18 игроков, а с момента начала - 257.

Украинские Национальные Новости

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