Игрок из Запорожья выиграл 1 млн грн в лотерею "Лото-Забава"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. В тираже №902 от 20 ноября, который отличился срывом джек-пота, выигран также один из главных денежных призов лотереи "Лото-Забава" размером в 1 млн грн. Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.
"Владелец счастливого билета № 0309538 из города Запорожье выиграл 1 000 000 гривен! Известно, что лотерейный билет приобрели на фирменном столе "М.С.Л." в ТЦ Бородинский на ул. Бородинская, 7.
Оператор государственных лотерей "М.С.Л." поздравляет победителя с выигрышем и с нетерпением ждет в ближайшем представительстве для оформления приза. Кроме того, победителя также ожидает и праздничная программа "Два дня из жизни миллионера", которую предлагают всем участникам "Клуба миллионеров "М.С.Л."", - отметил оператор государственных лотерей.
Напомним, во время последнего розыгрыша 20 ноября "Лото-Забава" разыграла между игроками более 4,2 млн грн, а также автомобиль.
Как ранее сообщал УНН, "Лото-Забава" признана украинским лотерейным рекордсменом. Именно благодаря этой лотерее в Украине появилось больше всего лотерейных миллионеров. По последним данным, с начала года миллионерами "Лото-Забавы" стали 18 игроков, а с момента начала - 257.