Гравець з Одещини виграв у “Лото-Забаву” 200 тисяч гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. У неділю, 23 квітня, гравець з Одещини виграв 200 тисяч гривень в лотерею “Лото-Забава”, повідомляє УНН.
Наразі відомо лише номер щасливого білету: 0205144.
Як повідомляв УНН, у жовтні минулого року лотерея “Лото-Забава” була визнана рекордсменом з лотерейних мільйонерів. Так, 9 жовтня 2016 року експерт Національного реєстру рекордів України Віталій Зорін зафіксував, що найбільше лотерейних мільйонерів в Україні з’явилося саме завдяки “Лото- Забава”. Станом на квітень 2017 року лічильник нараховує вже 263 мільйонера “Лото-Забави”.