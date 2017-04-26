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Гравець з Одещини виграв у “Лото-Забаву” 200 тисяч гривень

Київ • УНН

 • 7512 перегляди

КИЇВ. 26 квітня. УНН. У неділю, 23 квітня, гравець з Одещини виграв 200 тисяч гривень в лотерею “Лото-Забава”, повідомляє УНН.

Наразі відомо лише номер щасливого білету: 0205144.

Як повідомляв УНН, у жовтні минулого року лотерея “Лото-Забава” була визнана рекордсменом з лотерейних мільйонерів. Так, 9 жовтня 2016 року експерт Національного реєстру рекордів України Віталій Зорін зафіксував, що найбільше лотерейних мільйонерів в Україні з’явилося саме завдяки “Лото- Забава”. Станом на квітень 2017 року лічильник нараховує вже 263 мільйонера “Лото-Забави”.

Українські Національні Новини

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