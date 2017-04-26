Игрок из Одесской области выиграл в "Лото-Забаву" 200 тыс. гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. В воскресенье, 23 апреля, игрок из Одесской области выиграл 200 тыс. гривен в лотерею "Лото-Забава", сообщает УНН.
Известно лишь номер счастливого билета: 0205144.
Как сообщал УНН, в октябре прошлого года лотерея "Лото-Забава" была признана рекордсменом по лотерейным миллионерам.
Так, 9 октября 2016 года эксперт Национального реестра рекордов Украины Виталий Зорин зафиксировал, что больше всего лотерейных миллионеров в Украине появилось именно благодаря "Лото-Забава". По состоянию на апрель 2017 года счетчик насчитывает уже 263 миллионера "Лото-Забавы".