Игрок из Одесской области выиграл в "Лото-Забаву" 200 тыс. гривен

Известно лишь номер счастливого билета: 0205144.

Как сообщал УНН, в октябре прошлого года лотерея "Лото-Забава" была признана рекордсменом по лотерейным миллионерам.

Так, 9 октября 2016 года эксперт Национального реестра рекордов Украины Виталий Зорин зафиксировал, что больше всего лотерейных миллионеров в Украине появилось именно благодаря "Лото-Забава". По состоянию на апрель 2017 года счетчик насчитывает уже 263 миллионера "Лото-Забавы".