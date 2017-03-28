Гравець з Черкащини виграв 200 тис. грн у “Лото-Забаву”
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. У неділю, 26 березня, під час чергового розіграшу лотереї “Лото-Забава” 200 тисяч гривень виграв гравець, який придбав свій білет в Черкаській області. Про це повідомив оператор державних лотерей “М.С.Л.”, передає УНН.
Наразі відомо лише номер щасливого білета: 0255012.
Як повідомляв УНН, у жовтні минулого року лотерея “Лото-Забава” була визнана рекордсменом з лотерейних виграшів. Так, 9 жовтня 2016 року експерт Національного реєстру рекордів України Віталій Зорін зафіксував, що найбільше лотерейних мільйонерів в Україні з’явилося саме завдяки “Лото-Забава”. Станом на 20 березня 2017 року лічильник нараховує вже 262 мільйонера “Лото-Забави”.