Игрок из Черкасской области выиграл 200 тыс. грн в "Лото-Забаву"

Известно лишь номер счастливого билета: 0255012.

Как сообщал УНН, в октябре прошлого года лотерея "Лото-Забава" была признана рекордсменом по лотерейным выигрышам. Так, 9 октября 2016 эксперт Национального реестра рекордов Украины Виталий Зорин зафиксировал, что больше лотерейных миллионеров в Украине появилось именно благодаря "Лото-Забава". По состоянию на 20 марта 2017 счетчик насчитывает уже 262 миллионера "Лото-Забавы".