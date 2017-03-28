Игрок из Черкасской области выиграл 200 тыс. грн в "Лото-Забаву"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. В воскресенье, 26 марта, во время очередного розыгрыша лотереи "Лото-Забава" 200 тыс. гривен выиграл игрок, который приобрел свой билет в Черкасской области. Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.
Известно лишь номер счастливого билета: 0255012.
Как сообщал УНН, в октябре прошлого года лотерея "Лото-Забава" была признана рекордсменом по лотерейным выигрышам. Так, 9 октября 2016 эксперт Национального реестра рекордов Украины Виталий Зорин зафиксировал, что больше лотерейных миллионеров в Украине появилось именно благодаря "Лото-Забава". По состоянию на 20 марта 2017 счетчик насчитывает уже 262 миллионера "Лото-Забавы".