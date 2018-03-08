Гравець "Динамо" порівняв "Лаціо" з "Янг Бойзом"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Півзахисник київського “Динамо” Віталій Буяльський поділився очікуваннями від майбутнього поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти італійського “Лаціо”, інформує УНН з посиланням на прес-службу “біло-синіх”.
На думку футболіста середньої ланки поля киян, один із попередніх суперників “біло-синіх” на груповій стадії ЛЄ грає в подібній манері з “Лаціо”.
“Напевно, це „Янг Бойз“, оскільки організовано грає в обороні, немає вільних зон, і добре вибігають в атаку. Наше завдання — надійно зіграти в обороні та за можливості шукати шанс у контратаці. „Лаціо“ зараз на ходу в чемпіонаті, збалансована команда, грамотно грає в обороні. Буде дуже цікава гра”, — зауважив український гравець.
Натомість наставник “динамівців” Олександр Хацкевич згадав про важкі виступи клубу в історії протистоянь з італійцями: “стосовно італійських команд, то, справді, ми завжди важко з ними грали. Якщо ми приїхали до Рима, завтра на полі має бути 11 гладіаторів, які здобуватимуть результат”.
Як повідомлялося раніше, двоє оборонців не зможуть допомогти “орлам” у баталії з “Динамо”.