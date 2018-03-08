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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 31506 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 46667 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 50943 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 100350 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 90169 просмотра

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103405 просмотра

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Игрок "Динамо" сравнил "Лацио" с "Янг Бойз"

Игрок "Динамо" сравнил "Лацио" с "Янг Бойз"

Киев  •  УНН

 • 10188 просмотра

КИЕВ. 8 марта. УНН. Полузащитник киевского “Динамо” Виталий Буяльский поделился ожиданиями от предстоящего поединка 1/8 финала Лиги чемпионов против итальянского “Лацио”, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу “бело-синих”.

По мнению футболиста среднего звена поля киевлян, один из предыдущих соперников “бело-синих” на групповой стадии ЛЕ играет в подобной манере с “Лацио”.

“Наверное, это” Янг Бойз “, поскольку организовано играет в обороне, нет свободных зон, и хорошо выбегают в атаку. Наша задача — надежно сыграть в обороне и при возможности искать шанс в контратаке. „Лацио“ сейчас на ходу в чемпионате, сбалансированная команда, грамотно играет в обороне. Будет очень интересная игра ”, - отметил украинский игрок.

Зато наставник “динамовцев” Александр Хацкевич вспомнил о тяжелых выступления клуба в истории противостояний с итальянцами: “в отношении итальянских команд, то, действительно, мы всегда трудно с ними играли. Если мы приехали в Рим, завтра на поле должно быть 11 гладиаторов, которые будут получать результат ”.

Как сообщалось ранее, двое защитников не смогут помочь “орлам” в баталии с “Динамо”.

Украинские Национальные Новости

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