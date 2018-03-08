Игрок "Динамо" сравнил "Лацио" с "Янг Бойз"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Полузащитник киевского “Динамо” Виталий Буяльский поделился ожиданиями от предстоящего поединка 1/8 финала Лиги чемпионов против итальянского “Лацио”, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу “бело-синих”.
По мнению футболиста среднего звена поля киевлян, один из предыдущих соперников “бело-синих” на групповой стадии ЛЕ играет в подобной манере с “Лацио”.
“Наверное, это” Янг Бойз “, поскольку организовано играет в обороне, нет свободных зон, и хорошо выбегают в атаку. Наша задача — надежно сыграть в обороне и при возможности искать шанс в контратаке. „Лацио“ сейчас на ходу в чемпионате, сбалансированная команда, грамотно играет в обороне. Будет очень интересная игра ”, - отметил украинский игрок.
Зато наставник “динамовцев” Александр Хацкевич вспомнил о тяжелых выступления клуба в истории противостояний с итальянцами: “в отношении итальянских команд, то, действительно, мы всегда трудно с ними играли. Если мы приехали в Рим, завтра на поле должно быть 11 гладиаторов, которые будут получать результат ”.
Как сообщалось ранее, двое защитников не смогут помочь “орлам” в баталии с “Динамо”.