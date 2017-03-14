Гранату виявили в квартирі столичної багатоповерхівки
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Київські правоохоронці у квартирі багатоповерхівки виявили гранату. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Києва.
Правоохоронці провели обшук у квартирі багатоповерхового будинку у Святошинському районі. Під час заходів поліцейські вилучили гранату РГД-5 і запал до неї, 16 патронів калібру 9 мм та документи на сторонніх осіб: три пенсійні посвідчення, паспорт, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.
Відчиняти двері поліцейським власник помешкання відмовився. Тож, аби проникнути до квартири, правоохоронцям довелося ламати замки.
Гранату поліцейські знайшли на кухні. На місце негайно викликали працівників вибухотехнічної служби, які знешкодили небезпечні предмети.
Як зізнався молодик, гранату він придбав для себе, але навіщо зберігав, пояснити не зміг. Походження вилучених документів та мета зберігання встановлюється.
Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України. Чоловіка, який раніше отримав умовний термін покарання за вчинення крадіжки, затримали.
За зберігання боєприпасів йому загрожує до семи років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.
Як повідомляв УНН, дев'ятиповерхівка горіла у Києві.