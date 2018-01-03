Гранатомети та міномети: бойовики на Донбасі 5 разів обстріляли бійців АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Станом на 18.00 3 січня 2018 року в зоні проведення Антитерористичної операції зафіксовано 5 обстрілів позицій ВСУ. Про це в мережі Facebook повідомив прес-центр штабу АТО, передає УНН.
"На лінії зіткнення не спостерігалося повного припинення вогню. Позиції Збройних Сил України знову піддалися обстрілам, зокрема й із мінометів. З початку цієї доби, уздовж лінії розмежування, зафіксовано уже 5 обстрілів наших позицій зі сторони противника. Усі порушення режиму перемир’я, як і декілька останніх днів, відбулися на Донецькому напрямку", - йдеться в повідомлені.
Так, у передмісті Авдіївки ворог обстріляв українські опорні пункти із гранатометів різних видів та великокаліберних кулеметів. Довкола Мар’їнки загарбниками було випущено 4 міни 82-го калібру. З мінометів того ж калібру і гранатометів російсько-окупаційні угрупування вели вогонь по оборонних укріпленнях неподалік шахти Бутівка.
На Приазов’ї, біля Водяного, окупанти застосували фактично увесь арсенал піхотного озброєння – гранатомети різних видів та великокаліберні кулемети. У цьому ж районі, але неподалік Широкиного, загарбники порушували перемир’я зі стрілецької зброї.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Невідомі зруйнували пам'ятник бійцям АТО на Донеччині
Українські військовослужбовці забезпечували виконання усіх заходів щодо дотримання режиму тиші та вогонь у відповідь не відкривали. На інших ділянках нашої оборони порушень перемир’я не зафіксовано.
Нагадаємо, внаслідок обстрілу з боку незаконних збройних формувань вчора були поранені двоє українських військовослужбовців біля Авдіївки та Водяного.