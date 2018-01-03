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Гранатометы и минометы: боевики на Донбассе 5 раз обстреляли бойцов АТО

Киев • УНН

 • 9244 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. По состоянию на 18.00 3 января 2018 года, в зоне проведения Антитеррористической операции зафиксировано 5 обстрелов позиций ВСУ. Об этом в сети Facebook сообщил пресс-центр штаба АТО, передает УНН.

Гранатометы и минометы: боевики на Донбассе 5 раз обстреляли бойцов АТО

"На линии соприкосновения не наблюдалось полного прекращения огня. Позиции Вооруженных Сил Украины вновь подверглись обстрелам, в том числе и из минометов. С начала этого периода, вдоль линии разграничения, зафиксировано уже 5 обстрелов наших позиций со стороны противника. Все нарушения режима перемирия, как и несколько последних дней, состоялись на Донецком направлении", - говорится в сообщении.

Так, в пригороде Авдеевки враг обстрелял украинские опорные пункты из гранатометов различных видов и крупнокалиберных пулеметов. Вокруг Марьинки захватчиками было выпущено 4 мины 82-го калибра. Из минометов того же калибра и гранатометов, российско-оккупационные группировки вели огонь по оборонным укреплениям недалеко от шахты Бутовка.

На Приазовье, у Водяного, оккупанты применили фактически весь арсенал пехотного вооружения - гранатометы различных видов и крупнокалиберные пулеметы. В этом же районе,  недалеко от Широкиного, захватчики нарушали пермирие из стрелкового оружия.

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Украинские военнослужащие обеспечивали выполнение всех мероприятий по соблюдению режима тишины и огонь в ответ не открывали. На других участках нашей обороны нарушений перемирия не зафиксировано.

Напомним, в результате обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований вчера, 2 января, были ранены двое украинских военнослужащих у Авдеевки и Водяного.

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