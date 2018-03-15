Граната вибухнула у багатоповерхівці на Донеччині, є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. В одній з багатоповерхівок Добропілля, що на Донеччині, розірвалася граната. 23-річний господар квартири загинув на місці, його колишня дружина отримала поранення. Про це повідомляють у відділі комунікації ГУНП Донеччини, передає УНН.
“Інцидент стався о дев’ятій ранку на третьому поверсі багатоповерхівки. На момент вибуху в квартирі знаходився 23-річний власник оселі та його колишня дружина. Чоловік загинув. 30-річна жінка, мати трьох дітей, отримала тілесні ушкодження та була доставлена до лікарні. Встановлено, що вибуховий предмет загиблий придбав у місцевого мешканця. Наразі підозрюваний затриманий” — зазначили у відомстві.
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За даним фактом відкриті кримінальні провадження з попередньою кваліфікацією за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ст. 115 з позначкою “самогубство”.