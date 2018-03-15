Граната взорвалась в многоэтажке в Донецкой области, есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. В одной из многоэтажек Доброполья, Донецкой области, разорвалась граната. 23-летний хозяин квартиры погиб на месте, его бывшая жена получила ранения. Об этом сообщают в отделе коммуникации ГУНП Донецкой области, передает УНН.
"Инцидент произошел в 9 утра на третьем этаже многоэтажки. На момент взрыва в квартире находился 23-летний владелец дома и его бывшая жена. Мужчина погиб. 30-летняя женщина, мать троих детей, получила телесные повреждения и была доставлена в больницу. Установлено, что взрывной предмет погибший приобрел у местного жителя. Сейчас подозреваемый задержан", - отметили в ведомстве.
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По данному факту возбуждены уголовные производства с предварительной квалификацией по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 115 с пометкой "самоубийство".