Граната взорвалась в многоэтажке в Донецкой области, есть погибшие

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 8612 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 30767 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 36454 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 82764 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 83762 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102861 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109831 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116889 просмотра

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9 марта, 17:47 • 122107 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133334 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Граната взорвалась в многоэтажке в Донецкой области, есть погибшие

Граната взорвалась в многоэтажке в Донецкой области, есть погибшие

Киев  •  УНН

 • 11714 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. В одной из многоэтажек Доброполья, Донецкой области, разорвалась граната. 23-летний хозяин квартиры погиб на месте, его бывшая жена получила ранения. Об этом сообщают в отделе коммуникации ГУНП Донецкой области, передает УНН.

"Инцидент произошел в 9 утра на третьем этаже многоэтажки. На момент взрыва в квартире находился 23-летний владелец дома и его бывшая жена. Мужчина погиб. 30-летняя женщина, мать троих детей, получила телесные повреждения и была доставлена ​​в больницу. Установлено, что взрывной предмет погибший приобрел у местного жителя. Сейчас подозреваемый задержан", - отметили в ведомстве.

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По данному факту возбуждены уголовные производства с предварительной квалификацией по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 115 с пометкой "самоубийство".

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