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Гран-прі з художньої гімнастики відбудеться в Києві цього тижня

Гран-прі з художньої гімнастики відбудеться в Києві цього тижня

Київ • УНН

 • 10205 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. З 15 до 19 березня в столичному Палаці спорту відбудуться міжнародні змагання з художньої гімнастики “Кубок Дерюгіної”, передає УНН з посиланням на сайт турніру.

Офіційна церемонія відкриття змагань відбудеться у п’ятницю 16 березня. Так, змагання за вихід у фінали Гран-прі, а також за медалі в абсолютній першості триватимуть 16-17 березня. Фінали в окремих вправах відбудуться у неділю 18 березня. Після них очікується гала-концерт та церемонія закриття.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна здобула ліцензію на юнацьку Олімпіаду в художній гімнастиці

Зазначимо, окрім етапу Гран-прі у рамках змагань відбудуться міжнародні турніри серед гімнасток молодшої вікової категорії (2006-2009 р.н.), юніорок та сеньорок. Також за нагороди боротимуться гімнастки у групових вправах.

Традиційні змагання з художньої гімнастики відбудуться в Києві вже у 23-й раз. Для участі у змаганнях зареєструвалися представники 28 країн.

Нагадаємо, минулого року на етапі Гран-прі в Києві перемогла росіянка Поліна Хоніна. А українки Вікторія Мазур і Олена Дяченко здобули дві бронзові медалі у фіналах в окремих видах – вправах з обручем та стрічкою.

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