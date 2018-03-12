Гран-при по художественной гимнастике пройдет в Киеве на этой неделе
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. С 15 по 19 марта в столичном Дворце спорта состоятся международные соревнования по художественной гимнастике “Кубок Дерюгиной”, передает УНН со ссылкой на сайт турнира.
Официальная церемония открытия соревнований состоится в пятницу 16 марта. Так, соревнования за выход в финалы Гран-при, а также за медали в абсолютном первенстве пройдут 16-17 марта. Финалы в отдельных упражнениях состоятся в воскресенье 18 марта. После них ожидается гала-концерт и церемония закрытия.
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Отметим, кроме этапа Гран-при, в рамках соревнований пройдут международные турниры среди гимнасток младшей возрастной категории (2006-2009 г.р.), юниорок и сениорок. Также за награды будут бороться гимнастки в групповых упражнениях.
Традиционные соревнования по художественной гимнастике пройдут в Киеве уже в 23-й раз. Для участия в соревнованиях зарегистрировались представители 28 стран.
Напомним, в прошлом году на этапе Гран-при в Киеве победила россиянка Полина Хонина. А украинки Виктория Мазур и Алена Дяченко получили две бронзовые медали в финалах в отдельных видах - упражнениях с обручем и лентой.