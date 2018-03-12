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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 46640 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 50917 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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15:15 • 100343 просмотра

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Актуальное
Гран-при по художественной гимнастике пройдет в Киеве на этой неделе

Гран-при по художественной гимнастике пройдет в Киеве на этой неделе

Киев  •  УНН

 • 10205 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. С 15 по 19 марта в столичном Дворце спорта состоятся международные соревнования по художественной гимнастике “Кубок Дерюгиной”, передает УНН со ссылкой на сайт турнира.

Официальная церемония открытия соревнований состоится в пятницу 16 марта. Так, соревнования за выход в финалы Гран-при, а также за медали в абсолютном первенстве пройдут 16-17 марта. Финалы в отдельных упражнениях состоятся в воскресенье 18 марта. После них ожидается гала-концерт и церемония закрытия.

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Отметим, кроме этапа Гран-при, в рамках соревнований пройдут международные турниры среди гимнасток младшей возрастной категории (2006-2009 г.р.), юниорок и сениорок. Также за награды будут бороться гимнастки в групповых упражнениях.

Традиционные соревнования по художественной гимнастике пройдут в Киеве уже в 23-й раз. Для участия в соревнованиях зарегистрировались представители 28 стран.

Напомним, в прошлом году на этапе Гран-при в Киеве победила россиянка Полина Хонина. А украинки Виктория Мазур и Алена Дяченко получили две бронзовые медали в финалах в отдельных видах - упражнениях с обручем и лентой.

Украинские Национальные Новости

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