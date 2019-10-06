Гра Ярмоленка не допомогла "Вест Хему" уникнути другої поразки в АПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. У 8-му турі Англійської Прем’єр-ліги "Вест Хем" атакувального півзахисника національної збірної України Андрія Ярмоленка на своєму стадіоні приймав "Крістал Пелас". Про це інформують сайти клубів, передає УНН.
Наш футболіст вийшов у стартовому складі господарів, отримав жовту картку та відіграв до 78-ї хвилини матчу і був замінений на Джека Уілшера.
Гра закінчилася поразкою команди українця з рахунком 1:2. За “молотобійців” забив французький форвард Себастьян Халлер, а за колектив Роя Ходжсона забивав з пенальті Ван Анхолт і Джордан Айю.
Наразі, маючи в активі 12 очок, “Вест Хем” посідає сьому сходинку в турнірній таблиці АПЛ. “Крістал Пелас” йде вище — 4 місце (14 балів).
Додамо, що в цьому сезоні Ярмоленко провів у складі “Молотобійців” сім матчів і забив три м’ячі та у бомбардирській гонці входить до топ-25, обганяючи Де Брюйне, Габріеля Жезуса, Мареза, Ламелу, Марсьяля, Лукаса та інших зіркових представників Ліги.