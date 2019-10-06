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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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Гра Ярмоленка не допомогла "Вест Хему" уникнути другої поразки в АПЛ

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 жовтня. УНН. У 8-му турі Англійської Прем’єр-ліги "Вест Хем" атакувального півзахисника національної збірної України Андрія Ярмоленка на своєму стадіоні приймав "Крістал Пелас". Про це інформують сайти клубів, передає УНН.

Гра Ярмоленка не допомогла "Вест Хему" уникнути другої поразки в АПЛ

Наш футболіст вийшов у стартовому складі господарів, отримав жовту картку та відіграв до 78-ї хвилини матчу і був замінений на Джека Уілшера.

Гра закінчилася поразкою команди українця з рахунком 1:2. За “молотобійців” забив французький форвард Себастьян Халлер, а за колектив Роя Ходжсона забивав з пенальті Ван Анхолт і Джордан Айю.

Наразі, маючи в активі 12 очок, “Вест Хем” посідає сьому сходинку в турнірній таблиці АПЛ. “Крістал Пелас” йде вище — 4 місце (14 балів).

Додамо, що в цьому сезоні Ярмоленко провів у складі “Молотобійців” сім матчів і забив три м’ячі та у бомбардирській гонці входить до топ-25, обганяючи Де Брюйне, Габріеля Жезуса, Мареза, Ламелу, Марсьяля, Лукаса та інших зіркових представників Ліги.

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