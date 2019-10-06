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Игра Ярмоленко не помогла "Вест Хэму" избежать второго поражения в АПЛ

Киев • УНН

 • 12861 просмотра

КИЕВ. 6 октября. УНН. В 8-м туре Английской Премьер-лиги "Вест Хэм" атакующего полузащитника национальной сборной Украины Андрея Ярмоленко на своем стадионе принимал "Кристал Пэлас". Об этом информируют сайты клубов, передает УНН.

Игра Ярмоленко не помогла "Вест Хэму" избежать второго поражения в АПЛ

Наш футболист вышел в стартовом составе хозяев, получил желтую карточку и сыграл в 78-й минуты матча и был заменен на Джека Уилшер.

Игра закончилась поражением команды украинца со счетом 1:2. За “молотобойцев” забил французский форвард Себастьян Халлер, а за коллектив Роя Ходжсона забивал с пенальти Ван Анхолт и Джордан Айю.

Сейчас, имея в активе 12 очков, “Вест Хэм” занимает седьмую строчку в турнирной таблице АПЛ. “Кристал Пэлас” идет выше — 4 место (14 баллов).

Добавим, что в этом сезоне Ярмоленко провел в составе “Молотобойцев” семь матчей и забил три мяча и в бомбардирской гонке входит в топ-25, обгоняя Де Брюйне, Габриэля Жезуса, Мареза, Ламелу, Марсьяля, Лукаса и других звездных представителей Лиги.

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