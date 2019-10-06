Игра Ярмоленко не помогла "Вест Хэму" избежать второго поражения в АПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. В 8-м туре Английской Премьер-лиги "Вест Хэм" атакующего полузащитника национальной сборной Украины Андрея Ярмоленко на своем стадионе принимал "Кристал Пэлас". Об этом информируют сайты клубов, передает УНН.
Наш футболист вышел в стартовом составе хозяев, получил желтую карточку и сыграл в 78-й минуты матча и был заменен на Джека Уилшер.
Игра закончилась поражением команды украинца со счетом 1:2. За “молотобойцев” забил французский форвард Себастьян Халлер, а за коллектив Роя Ходжсона забивал с пенальти Ван Анхолт и Джордан Айю.
Сейчас, имея в активе 12 очков, “Вест Хэм” занимает седьмую строчку в турнирной таблице АПЛ. “Кристал Пэлас” идет выше — 4 место (14 баллов).
Добавим, что в этом сезоне Ярмоленко провел в составе “Молотобойцев” семь матчей и забил три мяча и в бомбардирской гонке входит в топ-25, обгоняя Де Брюйне, Габриэля Жезуса, Мареза, Ламелу, Марсьяля, Лукаса и других звездных представителей Лиги.