ГПУ звернулась до суду для проведення розслідування щодо 10 "високопосадовців" Криму

ГПУ звернулася до Печерського районного суду м. Києва про надання дозволу на проведення спеціального досудового розслідування стосовно В.Константинова, С.Аксенова, Н.Поклонської, С.Абісова, В.Мельниченка, С.Шахова, Р.Темиргалієва, П.Зими, О.Чалого та Ю.Дойникова.

Ухвалення судом рішення про надання такого дозволу надасть можливість завершити досудове розслідування стосовно так званих високопосадовців АР Крим та м. Севастополя, незважаючи на їх переховування на тимчасово окупованій території України, шляхом направлення обвинувальних актів до суду.

Крім того, у зв’язку з неодноразовою неявкою підозрюваних на виклики слідчого та прокурора, а також відсутністю поштового зв’язку з тимчасово окупованою територією півострова Крим повідомляємо, що 03.04.2017 складено письмові повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру вищевказаним посадовцям.

У відомстві нагадали, що правоохоронцями розслідується кримінальне провадження за підозрою С. Аксенова, В. Константинова, Н. Поклонської, Ю. Дойникова, С. Абісова, В. Мельниченка, С. Шахова, Р. Темиргалієва у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.28, ч.1 ст.109 (вчинення дій з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади), ч.4 ст.28, ч.3 ст.110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що призвело до тяжких наслідків), ч.1 ст.111 (державна зрада), ч.1 ст.255 (створення злочинної організації) КК України, П. Зими та О. Чалого у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.28, ч.1 ст.109, ч.4 ст.28, ч.3 ст.110, ч.1 ст.255 КК України.

Зокрема, встановлено, що зазначені особи упродовж лютого-березня 2014 року, перебуваючи на території Автономної Республіки Крим, створили злочинну організацію з метою насильницького повалення конституційного ладу та зміни меж території України всупереч установленого порядку, а також брали участь у ній.

Як повідомляв УНН, прокуратура повідомила підозру в держзраді 136 екс-депутатам Криму.