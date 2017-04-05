ГПУ обратилась в суд для проведения расследования по 10 "чиновниках" Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Генпрокуратура обратилась в суд о предоставлении разрешения на проведение специального досудебного расследования в отношении так называемых чиновников АР Крым и г. Севастополя. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПУ.
ГПУ обратилась в Печерский районный суд. Киева о предоставлении разрешения на проведение специального досудебного расследования в отношении В.Константинова, С.Аксенова, Н.Поклонськой, С.Абисова, В.Мельниченко, С.Шахова, Р.Темиргалиева, П.Зимы, Чалого и Ю.Дойникова.
Принятие судом решения о предоставлении такого разрешения позволит завершить досудебное расследование в отношении так называемых чиновников АР Крым и г. Севастополя, несмотря на их укрытия на временно оккупированной территории Украины, путем направления обвинительных актов в суд.
Кроме того, в связи с неоднократным неявкой подозреваемых на вызовы следователя и прокурора, а также отсутствием почтовой связи с временно оккупированной территории полуострова Крым сообщаем, что 03.04.2017 составлен письменные уведомления об изменении ранее сообщенной подозрения и о новой подозрение вышеуказанным должностным лицам.
В ведомстве напомнили, что правоохранителями расследуется уголовное производство по подозрению С. Аксенова, В. Константинова, Н. Поклонская, Ю. Дойникова, С. Абисов, В. Мельниченко, С. Шахова, Р. Темиргалиев в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.28, ч.1 ст.109 (совершение действий в целях насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти), ч.4 ст.28, ч.3 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что привело к тяжелым последствиям), ч.1 ст.111 (государственная измена), ч.1 ст.255 (создание преступной организации) УК Украины , П. Зимы и А. Чалого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.28, ч.1 ст.109, ч.4 ст.28, ч.3 ст.110, ч.1 ст.255 УК Украины.
В частности, установлено, что указанные лица в течение февраля-марта 2014 года, находясь на территории Автономной Республики Крым, создали преступную организацию с целью насильственного свержения конституционного строя и изменения границ территории Украины вопреки установленному порядку, а также участвовали в ней.
Как сообщал УНН, прокуратура сообщила подозрение в госизмене 136 экс-депутатам Крыму.