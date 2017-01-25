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ГПУ: затримано екс-беркутівця за побиття активістів "Автомайдану"

Київ • УНН

 • 10247 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Правоохоронці затримали колишнього співробітника столичного спецпідрозділу міліції “Беркут”, який перебував у розшуку за підозрою у перевищенні влади та незаконному затриманні 18 активістів “Автомайдану” в ніч з 22 на 23 січня 2014 року в Києві. Про це УНН повідомили в прес-службі ГПУ.

“У ході досудового розслідування у одному з проваджень 24.01.2017 затримано екс-співробітника столичного спецпідрозділу міліції „Беркут“, який тривалий час перебував у розшуку за підозрою у перевищенні влади та незаконному затриманні за попередньою змовою з іншими працівниками підрозділу міліції особливого призначення „Беркут“ 18 активістів громадського руху „Автомайдан“ в ніч з 22 на 23 січня 2014 року на вулицях Щорса та Грушевського у Києві, що супроводжувалося застосуванням до них насильства та пошкодженням їх автомобілів”, — повідомили у ГПУ.

Також зазначається, що затриманому інкримінується службове підроблення рапорту та надання завідомо неправдивих показань, поєднаних з обвинуваченням активістів у тяжких злочинах, на підставі яких їх було затримано, притягнуто до кримінальної відповідальності за нібито хуліганські дії та застосовано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Затриманому вручено повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 384 КК України і до суду внесено клопотання про застосування до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

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