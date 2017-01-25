ГПУ: задержан экс-беркутовец за избиение активистов "Автомайдана"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Правоохранители задержали бывшего сотрудника столичного спецподразделения милиции "Беркут", который находился в розыске по подозрению в превышении власти и незаконном задержании 18 активистов "Автомайдана" в ночь с 22 на 23 января 2014 года в Киеве. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПУ.
"В ходе досудебного расследования в одном из производств 24.01.2017 года задержан экс-сотрудник столичного спецподразделения милиции" Беркут ", который долгое время находился в розыске по подозрению в превышении власти и незаконном задержании по предварительному сговору с другими работниками подразделения милиции особого назначения" Беркут " 18 активистов общественного движения "Автомайдан" в ночь с 22 на 23 января 2014 года на улицах Щорса и Грушевского в Киеве, сопровождавшееся применением к ним насилия и повреждением их автомобилей ", - сообщили в ГПУ.
Также отмечается, что задержанному инкриминируется служебный подлог рапорта и предоставление заведомо ложных показаний, соединенных с обвинением активистов в тяжких преступлениях, на основании которых они были задержаны, привлечены к уголовной ответственности за якобы хулиганские действия и применены меры пресечения в виде содержания под стражей.
Задержанному вручено извещение о подозрении по ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 365, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 384 УК Украины и в суд внесены ходатайства о применении к нему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Досудебное расследование продолжается.