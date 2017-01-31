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ГПУ закликала Вищу раду правосуддя відмовитися від вільного трактування законодавства щодо затримання і арешту суддів

ГПУ закликала Вищу раду правосуддя відмовитися від вільного трактування законодавства щодо затримання і арешту суддів

Київ • УНН

 • 7961 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. Генеральна прокуратура України закликала Вищу раду правосуддя відмовитися від вільного трактування законодавства України стосовно затримання та утримання суддів під вартою, передає УНН з посиланням на прес-службу ГПУ.

У Генпрокуратурі повідомили, що направили лист у Вищу раду правосуддя з питань забезпечення виконання вимог закону щодо затримання та утримання судді під вартою.

За інформацією прес-служби, метою цього листа було ініціювання перед Вищою радою правосуддя створення екстрених засідань і зібрання необхідного кворуму її членів для забезпечення невідкладного отримання згоди на утримання судді під вартою.

У той же час, наголосили у ГПУ, згоди Вищої ради правосуддя на затримання судді під час або ж відразу після вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину не потрібно.

Всупереч цьому, підкреслили у прокуратурі, окремими суддями та членами Вищої ради правосуддя зміст цього листа інтерпретується як безумовне визнання необхідності надання Вищою радою правосуддя згоди на утримання під вартою судді у всіх без винятку випадків, зокрема і затриманого під час або ж відразу після вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину, що суперечить вимогам закону.

“Ураховуючи наведене, звертаємо увагу судів та правоохоронних органів на необхідності лише буквального розуміння та однакового застосування закону. Закликаємо утриматися від вільного трактування Конституції України, залишивши ці повноваження компетентним державним інституціям. Принципово звертаємо увагу, що Вища рада правосуддя не є органом уповноваженим на тлумачення норм Конституції України та Законів України, а її позиція не є джерелом права”, — резюмували у Генпрокуратурі.

Нагадаємо, у ВРП повідомляли, що виходячи з тлумачення частини першої статті 482 КПК України, законодавець визначив, що за загальним правилом затримання судді чи утримання його під вартою чи арештом здійснюється за згодою Вищої ради правосуддя.

На думку ВРП, виняток із загального правила встановлено лише щодо затримання як тимчасового запобіжного заходу.

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