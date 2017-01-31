ГПУ призвала Высший совет правосудия отказаться от вольной трактовки законодательства относительно задержания и ареста судей

В Генпрокуратуре сообщили, что направили письмо в Высший совет правосудия по вопросам обеспечения выполнения требований закона относительно задержания и содержания судьи под стражей.

По информации пресс-службы, целью этого письма было инициирование перед Высшим советом правосудия создания экстренных заседаний и необходимого кворума собрания ее членов для обеспечения безотлагательного получения согласия на содержание судьи под стражей.

В то же время, подчеркнули в ГПУ, согласия Высшего совета правосудия на задержание судьи во время или сразу же после совершения тяжкого или особо тяжкого преступления не требуется.

Вопреки этому, подчеркнули в прокуратуре, отдельными судьями и членами Высшего совета правосудия содержание этого письма интерпретируется как безусловное признание необходимости предоставления Высшим советом правосудия согласия на содержание под стражей судьи во всех без исключения случаев, включая и задержанного во время или сразу же после совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, что противоречит требованиям закона.

"Учитывая вышесказанное, обращаем внимание судов и правоохранительных органов на необходимость только буквального понимания и одинакового применения закона. Призываем воздержаться от вольной трактовки Конституции Украины, оставив эти полномочия компетентным государственным институтам. Принципиально обращаем внимание, что Высший совет правосудия не является органом уполномоченным на толкование норм Конституции Украины и Законов Украины, а его позиция не является источником права", — резюмировали в Генпрокуратуре.

Напомним, в ВСП сообщали, что исходя из толкования части первой статьи 482 УПК Украины, законодатель определил, что по общему правилу задержание судьи или содержание его под стражей или арестом осуществляется с согласия Высшего совета правосудия.

По мнению ВСП, исключение из общего правила установлено только в отношении задержания как временной меры пресечения.