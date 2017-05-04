ГПУ вирішить проблему зняття з розшуку Інтерполом В.Януковича, О.Онищенка та А.Клюєва - Ю.Луценко
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Генеральна прокуратура України вирішить проблему зняття з міжнародного розшуку Інтерполом віктора Януковича, Олександра Оніщенка та Андрія Клюєва. Про це на своїй сторінці у Facebook написав Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає УНН.
“Прихильникам Януковича і зрадофілам не варто радіти рішенню Інтерпола про зняття з розшуку Януковича, Онищенка, Клюєва. І цю проблему ми вирішимо”, — написав Ю.Луценко.
Зокрема, він зазначив, що Генпрокуратура буде переконувати Печерський суд прийняти рішення у відповідності до вимог нового керівництва Інтерполу.
"Або отримаємо в суді вирок і оголосимо віп-утікачів у розшук для відбування покарання", - додав Ю.Луценко
Як повідомляв УНН, Комісія з контролю за файлами Інтерполу ухвалила рішення про припинення міжнародного розшуку екс-міністра енергетики і вугільної промисловості Едуарда Ставицького, екс-президента Віктора Януковича, його сина Олександра Януковича, екс-секретаря РНБО Андрія Клюєва та інших колишніх посадовців через недосконале українське законодавство.
Заступник Генерального прокурора України Євгеній Єнін заявив, що рішення Комісії з контролю за файлами Інтерполу про припинення міжнародного розшуку екс-президента України Віктора Януковича не вплине на початок судового процесу щодо нього за обвинуваченням у державній зраді.