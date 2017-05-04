ГПУ решит проблему снятия с розыска Интерполом В.Януковича, А.Онищенко и А.Клюева - Ю.Луценко
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Генеральная прокуратура Украины решит проблему снятия с международного розыска Интерполом Виктора Януковича, Александра Онищенко и Андрея Клюева. Об этом на своей странице в Facebook написал Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает УНН.
“Сторонникам Януковича и зрадофилам не стоит радоваться решению Интерпола о снятии с розыска Януковича, Онищенко, Клюева. И эту проблему мы решим”, — написал Ю.Луценко.
В частности, он отметил, что Генпрокуратура будет убеждать Печерский суд принять решение в соответствии с требованиями нового руководства Интерпола.
“Или получим в суде приговор и объявим вип-беглецов в розыск для отбывания наказания”, — добавил Ю.Луценко
Как сообщал УНН, Комиссия по контролю за файлами Интерпола приняла решение о прекращении международного розыска экс-министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого, экс-президента Виктора Януковича, его сына Александра Януковича, экс-секретаря СНБО Андрея Клюева и других бывших чиновников из-за несовершенного украинского законодательства.
Заместитель Генерального прокурора Украины Евгений Енин заявил, что решение Комиссии по контролю за файлами Интерпола о прекращении международного розыска экс-президента Украины Виктора Януковича не повлияет на начало судебного процесса к нему по обвинению в государственной измене.