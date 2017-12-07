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ГПУ відмовили у проведенні ревізії в двох регіональних Фондах соцзахисту інвалідів

Київ • УНН

 • 9728 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Печерський районний суд Києва відмовив Генеральній прокуратурі провести позапланову ревізію в рамках кримінальних проваджень у Запорізькому та Вінницькому обласних відділеннях Фонду соціального захисту інвалідів через неявку в судове засідання прокурора. Про це йдеться у рішенні суду від 4 грудня 2017 року, передає УНН.

“Будучи належним чином повідомленим про час та місце судового розгляду клопотання, особа, яка його заявила в судове засідання не з’явився, а відтак не довів наявність в кримінальному провадженні обставин, які б слугували підставою для надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії... Враховуючи викладене суд ухвалив: у задоволенні клопотання відмовити”, — зазначається в рішенні суду.

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