ГПУ отказали в проведении ревизии в двух региональных фондах соцзащиты инвалидов

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 68827 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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05:39 • 45614 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 106292 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 107780 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 125439 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 105325 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 107282 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113056 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117351 просмотра

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ГПУ отказали в проведении ревизии в двух региональных фондах соцзащиты инвалидов

ГПУ отказали в проведении ревизии в двух региональных фондах соцзащиты инвалидов

Киев  •  УНН

 • 9727 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Печерский районный суд Киева отказал Генеральной прокуратуре провести внеплановую ревизию в рамках уголовных производств в Запорожском и Винницком областных отделениях Фонда социальной защиты инвалидов из-за неявки в судебное заседание прокурора. Об этом говорится в решении суда от 4 декабря 2017 года, передает УНН.

"Будучи надлежащим образом уведомленным о времени и месте судебного рассмотрения ходатайства, лицо, которое заявило в судебное заседание не явилось, а потому не доказало наличие в уголовном производстве обстоятельств, которые служили бы основанием для предоставления разрешения на проведение внеплановой выездной ревизии... Учитывая изложенное суд постановил: в удовлетворении ходатайства отказать", - отмечается в решении суда.

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