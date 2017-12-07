ГПУ отказали в проведении ревизии в двух региональных фондах соцзащиты инвалидов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Печерский районный суд Киева отказал Генеральной прокуратуре провести внеплановую ревизию в рамках уголовных производств в Запорожском и Винницком областных отделениях Фонда социальной защиты инвалидов из-за неявки в судебное заседание прокурора. Об этом говорится в решении суда от 4 декабря 2017 года, передает УНН.
"Будучи надлежащим образом уведомленным о времени и месте судебного рассмотрения ходатайства, лицо, которое заявило в судебное заседание не явилось, а потому не доказало наличие в уголовном производстве обстоятельств, которые служили бы основанием для предоставления разрешения на проведение внеплановой выездной ревизии... Учитывая изложенное суд постановил: в удовлетворении ходатайства отказать", - отмечается в решении суда.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НАПК направило в ГПУ материалы проверки декларации одного из прокуроров Закарпатья