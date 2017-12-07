ГПУ отказали в проведении ревизии в двух региональных фондах соцзащиты инвалидов

"Будучи надлежащим образом уведомленным о времени и месте судебного рассмотрения ходатайства, лицо, которое заявило в судебное заседание не явилось, а потому не доказало наличие в уголовном производстве обстоятельств, которые служили бы основанием для предоставления разрешения на проведение внеплановой выездной ревизии... Учитывая изложенное суд постановил: в удовлетворении ходатайства отказать", - отмечается в решении суда.

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