ГПУ: в Україні показники оргзлочинності зросли майже удвічі

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Усього за рік в Україні показники організованої злочинності зросли у 1,6 рази. Про це у відповідь на запит УНН повідомили в Генеральній прокуратурі України.

Так, за 6 місяців 2017 року до суду було направлено 152 кримінальні провадження, злочини в яких були вчинені у складі організованих груп і злочинних організацій. За аналогічний період 2016 року до суду було направлено 96 відповідних кримінальних проваджень.

Також повідомляється, що за рік (6 місяців 2017 — 6 місяців 2016 років) кількість осіб, яким було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення у складі організованих груп і злочинних організацій, зросла з 267 до 532 осіб. А кількість осіб, яким було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою зросла з 93 до 137.

Нагадаємо, 3 лютого Національна поліція України анонсувала створення нового підрозділу з боротьби із організованою злочинністю (УСРА). Попередньо, він має взяти на себе функції, які раніше реалізовувало ГУБОП, розформоване у 2015 році.

“Завершення формування нового департаменту очікується до кінця року. А його основними завданнями буде робота з боротьби із організованою злочинністю”, — зазначили у відомстві з посиланням на заяву першого заступника голови Національної поліції України — начальника кримінальної поліції В’ячеслава Аброськіна.

Наразі, починаючи із березня 2017 року, саме він відповідає за боротьбу із організованою злочинністю в Україні.

Негативна динаміка росту злочинів, вчинених ОЗГ, яка зафіксована протягом вказано проміжку часу, за даними ГО “Громеск”  пов’язана з тим, що “правоохоронні органи покинули більшість досвідчених слідчих та оперативників, а нові кадри не справляються зі своїми завданнями”.

“Злочинці відчули свою безкарність, а законослухняні громадяни виявилися беззахисними перед зростаючим криміналом. Держава фактично не виконує правоохоронну функцію”, — констатував засновник ГО М.Могильницький.

Додамо, що згідно з рейтингом Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ), Україна увійшла до переліку країн із надзвичайно високим впливом організованої злочинності на бізнес. Ми посіли 113-е місце серед 137 держав поряд з країнами Латинської Америки та Африки.

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