ГПУ співпрацюватиме з жителями ОРДЛО під час документування воєнних злочинів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. У Генеральній прокуратурі України планують співпрацювати з громадськими організаціями, які проживають на тимчасово окупованих територіях під час документування воєнних злочинів. Про це заявив заступник Генерального прокурора Гюндуза Мамедов під час засідання робочої групи, передає УНН з посиланням на пресслужбу ГПУ.
Так, на думку Гюндуза Мамедова, який курує діяльність департаменту і неодноразово бував на лінії розмежування, оскільки збройний конфлікт триває з лютого 2014 року, виникла обґрунтована та нагальна потреба в організації, систематизації та пріоритетності такої роботи в органах прокуратури та органах правопорядку.
“Ми будемо співпрацювати з громадськими організаціями у документуванні воєнних злочинів, використовувати у роботі відкриті джерела інформації та налагоджувати комунікації з людьми, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях та в зоні ООС”, — розповів Мамедов, додавши, що все це необхідно для досягнення кінцевої мети — притягнення винних до відповідальності.
Нагадаємо, департамент нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, створений в Генеральній прокуратурі України 21 жовтня цього року.
Як повідомлялося, Департамент нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, в основному буде займатися злочинами проти національної безпеки, військовими та проти людяності.