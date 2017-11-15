ГПУ прозвітувала про "справу тітушок" часів Майдану

"Святошинським районним судом міста Києва 5 жовтня 2017 року завершено судовий розгляд та постановлено обвинувальний вирок у кримінальному провадженні стосовно 2 цивільних осіб, так званих тітушок. Вищевказаний обвинувальний вирок наразі набрав законної сили", - йдеться у повідомленні.

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Вказано, що дії вказаних осіб органом досудового розслідування кваліфіковано за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 365 КК України, як пособництво шляхом умисного сприяння працівникам міліції у перевищенні влади та службових повноважень за попередньою змовою групою осіб, тобто в умисному вчиненні за попередньою змовою групою осіб працівниками правоохоронного органу дій, які явно виходили за межі наданих їм прав і повноважень під час затримання потерпілих 23 січня 2014 року, спричинення їм тілесних ушкоджень, пошкодження автомобілів та їх доставки до Печерського та Дарницького РУ ГУ МВС України в місті Києві, супроводжувались насильством, були болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілих, та спричинили тяжкі наслідки охоронюваним законом правам громадян і державним інтересам.

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"При постановленні обвинувального вироку та призначенні покарання, судом враховано, що обвинувачені повністю визнали свою вину, щиро розкаялись та співпрацювали зі слідством, сприяючи повному та всебічному розслідуванню злочинів. Вироком суду вказаних осіб визнано винуватими у вчиненні інкримінованих злочинів, призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років. На підставі ст. 75 КК України обох звільнено від відбування призначеного покарання за умови не вчинення протягом іспитового строку нових злочинів. Одночасно, керуючись ст. 76 КК України судом кожному засудженому визначено іспитовий строк (три та два роки відповідно) та визначено ряд обов’язків, що покладені на кожного окремо", - сказано у повідомленні.

У департаменті ГПУ зазначили, що про підозру у пособництві працівникам ПМОП "Беркут" при ГУМВС України в місті Києві та УБНОН ГУМВС України в місті Києві у затриманні вночі 23 січня 2014 року на вулиці Щорса в місті Києві учасників громадських рухів "Автомайдан" та "Євромайдан", а також застосування до них насильства та пошкодження автомобілів повідомлено восьми "тітушкам". Матеріали щодо трьох з них виділені в окремі провадження, підозрюваних оголошено в розшук.

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"Обвинувальні акти відносно п’яти скеровані для розгляду до суду, двоє з яких і засуджені Святошинським районним судом міста Києва", - додали у департаменті.

Нагадаємо, обвинувальний акт стосовно двох "тітушок" скерували до суду у червні.