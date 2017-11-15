ГПУ отчиталась о "деле титушок" времен Майдана

"Святошинским районным судом города Киева 5 октября 2017 года завершено судебное разбирательство и вынесено обвинительный приговор в уголовном производстве в отношении 2 гражданских лиц, так называемых титушок. Вышеуказанный обвинительный приговор на данный момент вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

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Указано, что действия указанных лиц органом досудебного расследования квалифицированы по ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 365 УК Украины, как пособничество путем умышленного содействия работникам милиции в превышении власти и служебных полномочий по предварительному сговору группой лиц, то есть в умышленном совершении по предварительному сговору группой лиц работниками правоохранительных органов действий, которые явно выходили за пределы предоставленных им прав и полномочий при задержании пострадавших 23 января 2014 года, причинении им телесных повреждений, повреждении автомобилей и их доставки в Печерский и Дарницкий РУ ГУ МВД Украины в городе Киеве, которые сопровождались насилием, были болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевших, и повлекшие тяжкие последствия охраняемым законом правам граждан и государственным интересам.

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"При постановлении обвинительного приговора и назначении наказания, судом учтено, что обвиняемые полностью признали свою вину, искренне раскаялись и сотрудничали со следствием, способствуя полному и всестороннему расследованию преступлений. Приговором суда указанные лица признаны виновными в совершении инкриминируемых преступлений, назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет. На основании ст. 75 УК Украины обеих освободили от отбывания наказания при условии несовершения в течение испытательного срока новых преступлений. Одновременно, на основании ст. 76 УК Украины судом каждому осужденному определено испытательный срок (три и два года соответственно) и определен ряд обязанностей, которые возложены на каждого отдельно", - сказано в сообщении.

В департаменте ГПУ отметили, что о подозрении в пособничестве работникам ПМОП "Беркут" при ГУМВД Украины в городе Киеве и УБНОН ГУМВД Украины в городе Киеве в задержании ночью 23 января 2014 года на улице Щорса в Киеве участников общественных движений "Автомайдан" и "Евромайдан", а также применения к ним насилия и повреждения автомобилей сообщено восьми "титушкам". Материалы по трем из них выделены в отдельные производства, подозреваемые объявлены в розыск.

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"Обвинительные акты относительно пяти направлены для рассмотрения в суд, двое из которых и осуждены Святошинским районным суда города Киева", - добавили в департаменте.

Напомним, обвинительный акт в отношении двух "титушок" направили в суд в июне.