ГПУ проводить обшуки в фіскальній службі Рівненщини
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 30 березня. УНН. Слідчі Генпрокуратури та працівники СБУ проводять обшуки в обласній фіскальній службі та міській податковій Рівного. Цей факт УНН підтвердили в прес-службі управління СБУ в Рівненській області.
“За день-другий ми озвучимо, що саме шукали слідчі та які підозри виникли до податківців”, — наголосила речник управління СБУ в Рівненській області Інна Ілючок.
У приймальні управління фіскальної служби Рівненщини пояснили, що керівник відомства Дмитро Зайцев на лікарняному. За неофіційними даними, обшукували кабінет одного з п’яти заступників. Очевидці бачили силовиків, які блокували прохід в адмінкорпус.
Як повідомляв УНН, торік Генпрокуратура проводила обшук у кабінеті начальника управління ДФС Дмитра Зайцева. Тоді правоохоронці заявляли, що пан Зайцев “систематично одержував гроші з підприємців за сприяння у відшкодуванні податку на додану вартість”“.
За півроку після інциденту і гучних заяв підозру Д.Зайцеву так і не оголосили, як і не відсторонили від посади.
Нагадаємо, 30 березня у САП повідомили, що обшуки в НБУ проводились щодо питань “Платинум банку”.