ГПУ проводит обыски в фискальной службе Ровенской

"За день-другой мы озвучим, что именно искали следователи и подозрения возникли к налоговикам", - отметила пресс-секретарь управления СБУ в Ровенской области Инна Илючок.

В приемной управления фискальной службы Ровенской объяснили, что руководитель ведомства Дмитрий Зайцев на больничном. По неофициальным данным, обыскивали кабинет одного из пяти заместителей. Очевидцы видели силовиков, которые блокировали проход в админкорпус.

Как сообщал УНН, в прошлом году Генпрокуратура проводила обыск в кабинете начальника управления ДФС Дмитрия Зайцева. Тогда правоохранители заявляли, что господин Зайцев "систематически получал деньги с предпринимателей за содействие в возмещении налога на добавленную стоимость" ".

Через полгода после инцидента и громких заявлений подозрение Д.Зайцеву так и не объявили, как и не отстранили от должности.

Напомним, 30 марта в САП сообщили, что обыски в НБУ проводились по вопросам "Платинум банка" .