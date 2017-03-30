ГПУ проводит обыски в фискальной службе Ровенской
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 30 марта. УНН. Следователи Генпрокуратуры и работники СБУ проводят обыски в областной фискальной службе и городской налоговой Ровно. Этот факт УНН подтвердили в пресс-службе управления СБУ в Ровенской области.
"За день-другой мы озвучим, что именно искали следователи и подозрения возникли к налоговикам", - отметила пресс-секретарь управления СБУ в Ровенской области Инна Илючок.
В приемной управления фискальной службы Ровенской объяснили, что руководитель ведомства Дмитрий Зайцев на больничном. По неофициальным данным, обыскивали кабинет одного из пяти заместителей. Очевидцы видели силовиков, которые блокировали проход в админкорпус.
Как сообщал УНН, в прошлом году Генпрокуратура проводила обыск в кабинете начальника управления ДФС Дмитрия Зайцева. Тогда правоохранители заявляли, что господин Зайцев "систематически получал деньги с предпринимателей за содействие в возмещении налога на добавленную стоимость" ".
Через полгода после инцидента и громких заявлений подозрение Д.Зайцеву так и не объявили, как и не отстранили от должности.
Напомним, 30 марта в САП сообщили, что обыски в НБУ проводились по вопросам "Платинум банка" .