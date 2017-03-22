ГПУ провела обшуки в осіб з оточення В.Януковича та А.Клюєва
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Генпрокуратурою спільно з НАБУ та Нацполіцією проведено ряд обшуків у осіб з оточення Віктора Януковича та Андрія Клюєва. Про це УНН повідомили у прес-службі ГПУ.
Правоохоронці у рамках кримінального провадження за фактами злочинної протидії протестним акціям, вчиненні вбивств та інших злочинів під час Майдану, проведено ряд обшуків у місті Києві та Донецькій області у осіб з оточення В.Януковича та А.Клюєва.
Під час обшуків вилучено ряд предметів та документів, що в сукупності з іншими наявними доказами мають важливе значення для дослідження обставин, що встановлюються у кримінальному провадженні.
Крім того, серед вилученого — кілька тисяч набоїв, документи, у тому числі за підписом керівництва терористичної організації “ДНР”, спеціальні пристрої дистанційного доступу до рахунків у іноземному банку, фінансові схеми та документи “чорнової бухгалтерії”, печатка офшорної компанії, електронні носії інформації.
Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, що в ГПУ повідомили про затримання двох прокурорів в різних областях.