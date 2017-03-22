ГПУ провела обыски у лиц из окружения В.Януковича и А.Клюева

Правоохранителями в рамках уголовного производства по фактам преступного противодействия протестным акциям, совершении убийств и других преступлений во время Майдана, проведен ряд обысков в Киеве и Донецкой области у лиц из окружения В.Януковича и А.Клюева.

Во время обысков изъято ряд предметов и документов, что в совокупности с другими имеющимися доказательствами имеют важное значение для исследования обстоятельств, устанавливаемых в уголовном производстве.

Кроме того, среди изъятого - несколько тысяч патронов, документы, в том числе за подписью руководства террористической организации "ДНР", специальные устройства дистанционного доступа к счетам в иностранном банке, финансовые схемы и документы "черновой бухгалтерии", печать оффшорной компании, электронные носители информации .

Продолжаются следственные действия.

Напомним, что в ГПУ сообщили о задержании двух прокуроров в различных областях.