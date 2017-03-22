ГПУ провела обыски у лиц из окружения В.Януковича и А.Клюева

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 43965 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 105627 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 121043 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 180148 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 131419 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 125612 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117892 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106553 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107577 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103924 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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ГПУ провела обыски у лиц из окружения В.Януковича и А.Клюева

ГПУ провела обыски у лиц из окружения В.Януковича и А.Клюева

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 марта. УНН. Генпрокуратурой совместно с НАБУ и Нацполициею проведен ряд обысков у лиц из окружения Виктора Януковича и Андрея Клюева. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПУ.

Правоохранителями в рамках уголовного производства по фактам преступного противодействия протестным акциям, совершении убийств и других преступлений во время Майдана, проведен ряд обысков в Киеве и Донецкой области у лиц из окружения В.Януковича и А.Клюева.

Во время обысков изъято ряд предметов и документов, что в совокупности с другими имеющимися доказательствами имеют важное значение для исследования обстоятельств, устанавливаемых в уголовном производстве.

Кроме того, среди изъятого - несколько тысяч патронов, документы, в том числе за подписью руководства террористической организации "ДНР", специальные устройства дистанционного доступа к счетам в иностранном банке, финансовые схемы и документы "черновой бухгалтерии", печать оффшорной компании, электронные носители информации .

Продолжаются следственные действия.

Напомним, что в ГПУ сообщили о задержании двух прокуроров в различных областях.

Украинские Национальные Новости

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