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ГПУ повідомила про підозру ще двом співробітникам НАБУ

ГПУ повідомила про підозру ще двом співробітникам НАБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Генеральна прокуратура України сьогодні повідомила про підозру ще двом співробітникам Національного антикорупційного бюро, їм інкримінують надання хабаря службовій особі та провокацію підкупу, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби НАБУ.

“5 грудня 2017 року заступник Генерального прокурора України Юрій Столярчук повідомив про підозру ще двом співробітникам Національного антикорупційного бюро України. Детективу НАБУ під прикриттям, раніше затриманому СБУ і ГПУ під час виконання одного з етапів спецзавдання, повідомлено про підозру 30 листопада”, — йдеться у повідомленні.

За інформацією НАБУ, ГПУ інкримінує працівникам НАБУ злочини, передбачені двома статтями Кримінального кодексу України: надання неправомірної вигоди службовій особі (ст. 369) та провокацію підкупу (ст. 370).

“Ще раз наголошуємо, що жоден із працівників НАБУ ніколи не провокував підкуп жодного з посадовців Державної міграційної служби України чи інших державних органів”, — наголосили у відомстві.

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Також, як наголосили у НАБУ, щодо надання неправомірної вигоди чиновниці ДМС, ці дії відбувалися в рамках виконання негласними працівниками НАБУ спеціального завдання на підставі Постанови прокурора САП про контроль над вчиненням злочину.

“Відтак склад правопорушення у такому випадку відсутній. Відповідно до матеріалів кримінального провадження, посадовець ДМСУ сама неодноразово озвучувала вимогу щодо отримання „заохочення“ у сумі 30 тисяч доларів США — спочатку за позитивне вирішення питання про надання іноземцю громадянства України, а згодом — за надання посвідки на тимчасове проживання на території України”, — зауважили у Бюро.

Нагадаємо, 29 листопада Генеральна прокуратура України та Служба безпеки України втрутилися у спецоперацію Національного антикорупційного бюро. Агента Національного антикорупційного бюро затримали під час спроби передачі хабаря першому заступнику голови Державної Міграційної служби Діні Пімаховій. При цьому, у НАБУ заявили, що у діях їхніх агентів не було провокації щодо чиновниці ДМС. 

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