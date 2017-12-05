ГПУ сообщила о подозрении еще двум сотрудникам НАБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Генеральная прокуратура Украины сегодня сообщила о подозрении еще двум сотрудникам Национального антикоррупционного бюро, им инкриминируют предоставление взятки должностному лицу и провокацию подкупа, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы НАБУ.
"5 декабря 2017 заместитель Генерального прокурора Украины Юрий Столярчук сообщил о подозрении еще двум сотрудникам Национального антикоррупционного бюро Украины. Детектива НАБУ под прикрытием, ранее задержанному СБУ и ГПУ во время выполнения одного из этапов спецзадание, сообщено о подозрении 30 ноября", - говорится в сообщении.
По информации НАБУ, ГПУ инкриминирует работникам НАБУ преступления, предусмотренные двумя статьями Уголовного кодекса Украины: предоставление неправомерной выгоды должностному лицу (ст. 369) и провокацию подкупа (ст. 370).
"Еще раз подчеркиваем, что ни один из сотрудников НАБУ никогда не провоцировал подкуп одного из должностных лиц Государственной миграционной службы Украины или других государственных органов", - подчеркнули в ведомстве.
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Также, как отметили в НАБУ, по предоставление неправомерной выгоды чиновницы ГМС, эти действия происходили в рамках выполнения негласными работниками НАБУ специального задания на основании Постановления прокурора САП о контроле над совершением преступления.
"Следовательно состав правонарушения в таком случае отсутствует. Согласно материалам уголовного производства, чиновник ГТСУ сама неоднократно озвучивала требование о получении "поощрение" в сумме 30 000 долларов США - сначала за положительное решение вопроса о предоставлении иностранцу гражданства Украины, а впоследствии - за предоставление вида на жительство на территории Украины", - отметили в Бюро.
Напомним, 29 ноября Генеральная прокуратура Украины и Служба безопасности Украины вмешались в спецоперации Национального антикоррупционного бюро. Агента Национального антикоррупционного бюро задержали при попытке передачи взятки первого заместителя председателя Государственной Миграционной службы Дини Пимаховий. При этом в НАБУ заявили, что в действиях их агентов не было провокации в отношении чиновницы ГМС.