ГПУ повідомила про підозру ще двом екс-поліцейським у справі стрілянини в Княжичах
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Генеральна прокуратура України повідомила про підозру двом колишнім керівникам підрозділів управління поліції Києва, які сприяли незаконному застосуванню вогнепальної зброї в Княжичах. Про це повідомляє прес-служба ГПУ, передає УНН.
"Управлінням з розслідування злочинів, вчинених працівниками органів, які ведуть боротьбу зі злочинністю, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України за погодженням з процесуальним керівником 05.12.2017 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.365 (перевищення влади, яким спричинено тяжких наслідків) Кримінального кодексу України двом колишнім керівникам підрозділів Головного управління Національної поліції в м.Києві, які, перевищуючи надану їм владу, активно сприяли незаконному застосуванню 4 грудня 2016 року вогнепальної зброї у с. Княжичі Броварського району", - сказано у повідомленні.
У ГПУ підготували до суду клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.
Як повідомляв УНН,в селищі Княжичі Київської області 4 грудня минулого року в результаті перестрілки між співробітниками поліції охорони та бійцями спецпідрозділу КОРД загинули 5 правоохоронців.
За результатами службового розслідування інциденту у Княжичах 7 офіцерів, які перебували на керівних та оперативних посадах, звільнені з Національної поліції України, стосовно ще 9 поліцейських застосовано дисциплінарні стягнення.