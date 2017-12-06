ГПУ сообщила о подозрении еще двум экс-полицейским по делу стрельбы в Княжичах
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении двум бывшим руководителям подразделений управления полиции Киева, которые способствовали незаконному применению огнестрельного оружия в Княжичах. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ, передает УНН.
"Управлением по расследованию преступлений, совершенных работниками органов, ведущих борьбу с преступностью, Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины по согласованию с процессуальным руководителем 05.12.2017 сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.365 (превышение власти, которым вызвано тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины двум бывшим руководителям подразделений Главного управления Национальной полиции в Киеве, которые, превышая предоставленную им власть, активно способствовали незаконному применению 4 декабря 2016 года огнестрельного оружия в с.Княжичи Броварского района", - говорится в сообщении.
В ГПУ подготовили в суд ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения.
Как сообщал УНН, в поселке Княжичи Киевской области 4 декабря прошлого года в результате перестрелки между сотрудниками полиции охраны и бойцами спецподразделения КОРД погибли 5 правоохранителей.
По результатам служебного расследования инцидента в Княжичах 7 офицеров, находившихся на руководящих и оперативных должностях, уволены из Национальной полиции Украины, в отношении еще 9 полицейских применены дисциплинарные взыскания.