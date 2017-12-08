ГПУ порушила справу через обшуки будівлі Мін'юсту працівниками НАБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Генеральна прокуратура порушила справу після заяви про кримінальне правопорушення працівників Національного антикорупційного бюро, які проводили обшуки в будівлі Мін’юсту. Про це повідомив речник ГПУ Андрій Лисенко в Facebook, передає УНН.
Лисенко повідомив, що до Генеральної прокуратури України надійшла заява про кримінальне правопорушення за підписом заступника міністра юстиції.
"У заяві вказується на проведення детективами Національного антикорупційного бюро України обшуку у приміщенні кабінету №413 Міністерства юстиції України за адресою: вул. Архітектора Городецького, 13 у м. Києві.
У заяві також вказується на те, що обшук був проведений в порушення вимог КПК, а в діях відповідних службових осіб НАБУ вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 162 Кримінального кодексу України.
За даним фактом Генеральною прокуратурою України внесено дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато провадження," - написав він.
Як повідомляв УНН, Мін'юст вимагає від Генпрокурора Ю.Луценка надати правову оцінку обшуку з боку НАБУ.
У НАБУ назвали обшуки у Мін'юсті невідкладними слідчими діями.
Нагадаємо, сьогодні зранку співробітники НАБУ влаштували обшуки у будівлі Міністерства юстиції України.